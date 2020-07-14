Elbeyli ile Polateli Kaymakamları değişti - Son Dakika

Vali Yardımcıları ile Kaymakamların Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğü girdi. Elbeyli Kaymakamlığına Hassa Kaymakamı Yusuf Turan , Polateli Kaymakamlığına Giresun Piraziz Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Elazığ Vali Yardımcılığına Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Muş Vali Yardımcılığına Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman atandı. Kilis Vali Yardımcılığına Erzurum Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu atandı. - KİLİS

Kilis 'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman ile Polateli İlçe Kaymakamı Mahmut Şener'in tayinleri çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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