Elbeyli ovası suya kavuşacak - Son Dakika

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile beraberindekiler, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile bir araya gelerek Elbeyli ovasının sulanması konusunu görüştüler. Görüşmeden Elbeyli Ovası'nın sulanması müjdesi çıktı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Milletvekili Dülger, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile bir araya geldiklerini ifade eden Milletvekili Dülger, "Önceki dönem Belediye Başkanımız Hasan Kara ile birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve beraberinde Elbeyli'den gelen heyetimizle Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı'yı ziyaret ettik. Bakanımız, Doğanpınar ve Kayacık Barajları ile Elbeyli ovasının tamamının sulanmasına yönelik projenin 2. aşamasının bu yıl içinde bitirilmesi müjdesini ve talimatını verdiler. Kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçimize can suyu olacak bu projenin Kilis'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nazik kabullerinden ve desteklerinden dolayı Bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS