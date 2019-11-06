Son Dakika Haberleri: Elbir: "Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız"
Son Dakika 3. Sayfa Elbir: 'Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız'

Elbir: "Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız"

6 saat önce

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, her gün bir mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor.

Elbir:

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, her gün bir mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor.


İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı sabit ve seyir halinde umuma açık yer uygulamada, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini temin etmek, önleyici polis tedbirlerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirildi.


Tarsus ilçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Ünsal, yapılan uygulamaya katılıp, denetlemede bulundu. Şahin, Barbaros, Bağlar, Gazipaşa, Girne, Bahçe, Fahrettinpaşa, Fevziçakmak ve Tozkoparan Zahit mahallerindeki uygulamalarda vatandaşlarla bir araya gelen Elbir, vatandaşlar ile tanışıp, sorunlarını dinledi.


Oldukça sıcak ve samimi diyalogların ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Elbir, "Huzurlu ve güvenli bir toplum beklentisinin cevaplandırılması için polisin zamanla değişim sürecine giren suç ve suçlularla mücadelede başarılı olunabilmesi için vatandaşın mutlaka polise yardımcı olmalıdır. Bu memleketin, kentin huzuru, halkın huzuru bizlerinde huzurudur. Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Her zaman devletimiz halkımızın yanındadır" dedi. - MERSİN

Tarsus, Polis, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü
Erling Haaland 4 maçta 7 gol atıp Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Havalimanlarında bebekli, hamile ve hasta yolcuların da uçuş önceliği olacak Kayserispor'a yeni sponsor! Takımın ismi HES Kablo Kayserispor olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 16:02:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbir: "Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]