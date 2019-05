Elbirliği Sektörü'nde rekor teslimat

İşçiden memura, öğretmenden ev hanımına kadar binlerce kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan Eminevim, kurulduğu günden bu yana 140 bin teslimat yaparak bir rekoru gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Özellikle alım gücü düşük aileler tarafından yoğun ilgi gördüklerini ve küçük birikimlerle bu zamana kadar 140 bin aileyi ev ve otomobil teslimatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 140 Bin Teslimata Özel Çekilişli Sistem Üyeleri'nden sadece 140 kişiye 1 yıla kadar ekstra erken teslim fırsatı sunulduğunu dile getirdi. Yaklaşık 500 bin kişinin hayaline ortak olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Emin Üstün, "29 yıl önce faizsiz bir sistem kurarak yepyeni bir sistemin oluşmasına vesile olduk. Bu zamana kadar sağladığımız güven ile gayet kolay bir şekilde Elbirliği Sistemi'nden ev veya otomobil sahibi olunabileceğini gösterdik. 29 yıldır 140 bin ailenin hayallerine ortak olarak, onları ev ve otomobil sahibi yaptık. Her geçen gün teslimat sayımızı artırıyoruz. Şu an sistemde 105 bin aktif müşterimiz bulunuyor ve her ay 5 bin civarı yeni başvuru alıyoruz" dedi.



Elbirliği ile 140 Bin Kere Maşallah



Her ay yapılan farklı kampanyalarla daha çok ailenin hayatına dokunmaya çalıştıklarını da belirten Üstün, "29.yılımızda 140 bin aileyi ev ve otomobil sahibi yaptığımız için oldukça mutluyuz. Bizim formülümüz dayanışma ve elbirliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak. 140 bin teslimata özel hazırladığımız 140 Bin Kere Maşallah Kampanyamız ile Çekilişli Sistem Üyeleri'ne 1 yıla kadar ekstra erken teslim fırsatı sunuyoruz. Kampanyamız 140 kişi ile sınırlı olacak ve Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

