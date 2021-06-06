Elbise dolabında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bahçelievler'de polisin şüphe üzerine durdurduğu araç sürücüsünün, uyuşturucu madde etkisinde olduğunun görülmesi üzerine savcılıktan alınan izinle evinde yapılan aramada, elbise dolabı içinde yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran 00.25 sıralarında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araç sürücüsü A.Ö'nün uyuşturucu madde etkisinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.

Gerekli iznin alınmasının ardında şüphelinin Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı.

Elbise dolabı içinde ısıtma ve havalandırma düzenekleriyle birlikte saksılar içerisinde yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali veya ticareti suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.