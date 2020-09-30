Elbise dolabındaki bidondan esrar çıktı - Son Dakika

Elbise dolabındaki bidondan esrar çıktı

Gözaltına alınan evin sahibi tutuklandı

ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 6 kilo 50 gram esrar, 860 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesinde Atilla E.'ninevinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında elbise dolabındaki bidonun içinde 6 kilo 50 gram esrar, 860 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyette yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.