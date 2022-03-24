Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı

24.03.2022 09:49

Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı Adana'da polisin bir eve yaptığı baskında elbise dolabında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı

ADANA - Adana'da polisin bir eve yaptığı baskında elbise dolabında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, ruhsatsız tabanca ticareti yapıldığı öne sürülen eve baskın yaptı. Yapılan baskında elbise dolabında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sorgusunun ardından adliyeye sek edildi.

Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı
Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı
Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı
Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı

YORUMLAR
500
6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi 6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı Üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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