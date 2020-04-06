Elbise ve çamaşırlarını çalı üzerinde kurutuyorlar - Son Dakika

Olur Kaledibi Mahallesinde kadınlar yıkadıkları elbise ve çamaşırları açık havada çalı üzerlerine asarak kurutuyorlar.



Kaledibi Mahallesindeki bayanlar, 'Yıkadığımız elbise ve çamaşırlarımızı yıllardır tel yerine çalılara asarak kurutuyoruz. Açık havada çamaşırlarımızı çok daha güzel kuruyor güneş ve rüzgar çamaşırda asla deterjan kokusu bırakmıyor ayrıca çok hızlı şekilde kuruyor. Normalde bir iki saate kuruyan elbise ve çamaşırlar çalı üzerinde yarım saate çok rahat kuruyor, imkanı olanların böyle kurutmalarını tavsiye ederiz' dediler. - ERZURUM