Elbiseleriyle 40 metreden denize atladı, izleyenler de alkışladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elbiseleriyle 40 metreden denize atladı, izleyenler de alkışladı - Son Dakika

Elbiseleriyle 40 metreden denize atladı, izleyenler de alkışladı

6 saat önce

Antalya'da yaklaşık 40 metrelik falezlerden üzerinde giysilerle denize atlayan bir kişi, yürekleri ağza getirdi.

Elbiseleriyle 40 metreden denize atladı, izleyenler de alkışladı, System.String[]

Antalya'da yaklaşık 40 metrelik falezlerden üzerinde giysilerle denize atlayan bir kişi, yürekleri ağza getirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden çevredekiler ise, atlayış sonrası şahsa alkışlarla destek verdi.


Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'nda bir kişi üzerinde elbiselerle yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlere geldi. Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, kişi bir anda koşarak falezlerden kendisi aşağıya bıraktı. Bu anları çevredeki vatandaşlarsa cep telefonlarıyla kaydetti, şahsın su üzerinde hareket ettiğini görünce alkışladı.


Tehlikeli ve yasak olmasına karşın genellikle yaz mevsiminde rastlanan görüntülere, kış mevsiminde bir kişinin elbiseli olarak atlamasına rastlanılması, yerel sosyal medyada gündem oldu. - ANTALYA

Konyaaltı Caddesİ, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
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