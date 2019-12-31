Elbisesindeki söküğü dikmek için oturduğu makinenin başından 33 yıldır kalkmadı - Son Dakika

Samsun'da yaşayan ve 33 yıl önce elbisesindeki söküğü dikmek için oturduğu dikiş makinesinin başından bir daha kalkmayan Hava Arslan, bugün kendisine ait bir modaevini çalıştırıyor.

Ailesiyle tatile gitmek için hazırlık yapan Hava Arslan, elbisesinde sökük fark edince dikiş makinesini kullanmayı bilen ablasından yardım istedi.

Ablasının dikmeyi kabul etmemesi üzerine annesine ait dikiş makinesinin başına oturan Arslan, elbisesinin söküğünü kendisi dikmeye çalıştı.

Annesinin yardımıyla makineyi kullanmayı öğrenen Arslan, sonraki yıllarda İstanbul'a giderek konfeksiyon atölyelerinde çalıştı.

Stilistlik ve moda tasarım kurslarına da giderek eğitim alan ve kendini geliştiren Arslan, 8 yıl önce Samsun'a dönerek kendi işini kurdu.

Önce evinde küçük bir atölye oluşturan Arslan, bir süre sonra kendi adıyla modaevi açarak işini büyüttü.

İlk olarak 13 yaşında oturduğu dikiş makinesinin başında 33 yıl geçiren Arslan, bugün 4 kadına da iş imkanı sunuyor.

"İşimin aşkından güç aldım"

Hava Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken sökülen elbisesini ablasının dikmemesinin kendisini bugünlere taşıdığını söyledi.

Dikiş makinesinin başına oturunca kendisini keşfettiğini dile getiren Arslan, "Yaz tatillerinde kendimi geliştirmek için mahallede kumaşını veren komşularımıza dikiş diktim. Annemin eteklerini söküp kendime uyarladım. Sonra İstanbul'da büyük firmalarda çalıştım. Fransız, İtalyan modacıları takip ettim." dedi.

Ardından Samsun'a dönüp 2-3 makine alıp evinde çalışmaya başladığını belirten Arslan, işleri artınca çevresindeki dikişi seven kadınları da yanına alarak modaevi açtığını anlattı.

Kişiye özel tasarımlar yaptığını vurgulayan Arslan, "Kadın ve çocuklar için tasarımlar geliştiriyoruz. İşimi çok seviyorum, işime aşığım. İki gün dikiş dikmesem özlüyorum." ifadesini kullandı.

"Siz düşleyin biz dikelim" sloganları bulunduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Ben fikrimi söylüyorum, müşterimiz fikrini söylüyor, fikir alışverişiyle onun hayalini gerçekleştiriyoruz. Gelinlik, abiye, nişan, gece kıyafetleri, mont, pardösü, kurumlar firmalar için tasarımlar yapıyoruz. Özellikle İran'dan özel tasarım ve sipariş alıyorum. Ayrıca Lübnan ve Katar Doha'ya da ürün gönderiyorum. İşimin aşkından güç aldım. Tek başıma buralara kadar geldim. Yorulduğum zamanlar oldu ama işimi çok sevdiğim için bu, beni üzmedi."