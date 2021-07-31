Sahneye çıkan çocuğun annesini bulunmasıyla konserine devam eden Arıcı, sahneye gelen diğer çocukların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

"ORMANLARIMIZIN YENİDEN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ"

Arıcı'ya teşekkür için çiçek veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülkede çıkan yangınlara değinerek, "Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarından dolayı üzgünüz. Konsere çok sayıda katılım gerçekleşti. Katılan halkımızın sayısı kadar fidan bağışlayacağız ve ormanlarımızın yeniden gelişmesine katkıda bulunacağız" diyerek alkış topladı.

Irmak Arıcı, seslendirdiği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

IRMAK ARICI KİMDİR?

Irmak Arıcı, 31 Temmuz 1998 tarihinde Çankırı'da dünyaya geldi.

"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanındı."Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti.

Single'ları

"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)

"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)

"Söz Yaşları" (2020)

"Mahşer" (Taladro ile) (2020)