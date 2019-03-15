Elbistan'a Kurulacak Besi Osb'nin Çed Toplantısı Yapıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı.



Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, odada düzenlenen toplantıda, 4 bin 12 dekar alana kurulacak Besi OSB'nin tamamlanması ile bölgede önemli bir ticari canlılık yaşanacağını söyledi.



Besi OSB'nin Elbistan için büyük bir yatırım olduğuna dikkat çeken Paksoy, yaklaşık 400 ila 500 milyon liralık çalışmayı 2 yılda tamamlamayı planladıklarını belirtti.



Bu yatırımda 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurgulayan Paksoy, şunları kaydetti:



"Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak altyapı çalışmalarını yaptıktan sonra Kahramanmaraş Valiliğine müracaat ettik. Valilik aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine müracaat ettik. Valilik sekreteryayı Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne verdi. Yapılan çalışmalarla süreci hızlı bir şekilde işleterek bu duruma getirdik. İnşallah süreç içerisinde tüzel kişiliğe kavuşacağız. Yönetim kurulu oluşturulacak ve bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz."



ÇED toplantısının son derece olumlu geçtiğini ve aksi bir ses çıkmadığını dile getiren Paksoy, bölge üreticilerinin bir an önce Besi OSB'nin kurulmasını beklediğini sözlerine ekledi.



Toplantıda, ÇED raporunu hazırlayan şirketin temsilcisi Hurşit Altun, görsel sunumlarla projenin tanıtımını yaptı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hasan Topak yönetiminde yapılan toplantıya Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ile kurumların il müdürlüğü temsilcileri ve bölge çiftçisi katıldı.



Elbistan'ın Doğan, Küçükyapalak ve Evcihüyük mahalleleri sınırlarında kurulacak OSB'de 50, 100, 150, 250 ve 500 baş kapasiteli besicilik işletmeleri yer alacak.



Günlük 500 baş kapasiteli et kombinasının da yer alacağı OSB'de Biyogaz Elektrik Üretim Santrali, deri ve sakatat ön işleme tesisleri yer alıyor.

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