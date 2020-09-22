Elbistan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Elbistan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Elbistan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Gürbüz, sağlık durumunun iyi ve evinde karantinada olduğunu söyledi.

Halsizlik şikayetiyle ?dün akşam Elbistan Devlet Hastanesi'ne giden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e koronavirüs testi yapıldı. Bugün akşam saatlerinde Gürbüz'ün test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Gürbüz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şu ifadelerde bulundu: "Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile."


Mehmet Gürbüz, Koronavirüs, AK Parti, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elbistan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı - Son Dakika

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