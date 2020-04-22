Elbistan Belediyesi 3 serada 200 bin çiçek üretiyor - Son Dakika

Elbistan Belediyesi, serada 20 türde 200 bin çiçek üretiyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı her biri 500 metrekare alana sahip üç serada kış aylarında ekilen 200 bin fidenin dikime hazır hale getirilmesine geçildi.



Üretim sorumlusu Beşire Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fide haline gelen çiçeklerin mayıs ayında kent merkezinde bulunan refüj ile park ve bahçelere dikileceğini belirtti.

Sadece tohumu dışarıdan tedarik edip tüm çalışmaları kendi ekipleriyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Sağlam, "Belediyemiz bu çiçekleri dışarıdan almış olsaydı maliyetinin 10 katını ödemek zorunda kalacaktı. Diğer yandan mevcut park, refüj ve kaldırımlarda bulunan çalı formundaki süs bitkilerinden de çelik alınarak üretim yapılmaktadır. Vatandaşlarımız bu çalışmalarımızı korur ve sahip çıkarsa inşallah bu yaz şehrimiz çiçek bahçesine dönüşecektir." dedi.