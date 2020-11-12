Elbistan Belediyesi, ata mirası siyez buğdayı üretecek

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediyeye ait halk ekmek fabrikasının ihtiyacı olan siyez buğdayını kendileri yetiştireceklerini söyledi.

Elbistan Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal Izgın Mahallesi'nde belediyeye ait 12 dönüm alanda siyez buğdayı yetiştirecek. Toprakla buluşturulan 10 bin yıllık ata mirası siyez buğdayından elde edilecek un, halk ekmek fabrikasında kullanılacak. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bir süre önce özellikle diyabet hastalarının tüketebildiği siyez buğdayı unundan yapılan ekmek üretimine başladıklarını hatırlattı.

Halk Ekmek Fabrikası'nın siyez buğdayı ihtiyacını kendi imkanları ile karşılamak istediklerini belirten Başkan Gürbüz, "Her alanda kendi kendine yeten bir belediye olma gayretimizi sürdürüyoruz" dedi.

Üreten belediye vurgusu yapan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

Siyez buğdayı ekimine başladık. Siyez buğdayını una dönüştürüp halk ekmek fabrikamızda ekmeğe dönüştüreceğiz. Bu buğday, ata mirası. Siyez buğdayının en başta faydası, bünyesindeki glüten ve lif miktarıyla alakalı olarak şeker hastalarına yönelik olduğu biliniyor. Seneye hasattan sonra fizibiliteye bakacağız. İstediğimiz verim ve kaliteyi yakalamamız durumunda da ekim alanlarımızı daha da genişleteceğiz. Halk Ekmek Fabrikamızda siyez buğdayı ile diyabetik ekmek üretiyoruz. Dirençli nişasta bulunan undan üretilen diyabetik ekmek öncelikle şeker hastaları ve obezite sorunu olanlar daha sonra ise diyet yapan vatandaşlarımız tercih ediyorlar. Üreten ve kendi kendine yeten bir belediye anlayışı ile hareket ederek diğer alanlarda olduğu gibi mülkiyeti belediyemize ait tarım arazilerini bu şekilde değerlendirmek istiyoruz."

Siyez buğdayının, bölge iklimine uyumlu olduğuna ilişkin veriler bulunduğunu anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Siyez buğdayının, 10 bin yıldan bu yana kullanılan ata tohumu olup hastalık ve zararlılara karşı dirençli, adaptasyon yeteneği yüksek ve depolama koşullarına dayanaklı bir tür olduğunu biliyoruz. Elbistan'ın arazi yapısı ve iklim şartları, yapısal özellikleri itibarıyla soğuk iklimi benimseyen siyez buğdayı için uygun. İnşallah, istediğimiz oranda verimi yakaladığımızda genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayının, bölgemiz tarımı açısından önemli bir yenilik olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ