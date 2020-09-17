Elbistan Belediyesi kendi elektriğini üretecek - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye kendi enerjisini üretecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, Güneşli Mahallesi'nde pazar yerinin 8 bin metrekarelik çatısına güneş enerjisi santrali kurulacağını belirtti.

Projenin Adıyaman-Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AKEDAŞ) tarafından kabul edildiğini kaydeden Gürbüz, finansman sağlanmasının ardından proje için ihaleye çıkılacağını ifade etti.

Projenin çok kısa sürede kendisini amorti edeceğini aktaran Gürbüz, "Yaklaşık 30 yıl boyunca herhangi bir işletme gideri olmadan elektrik üretilecek. Bu sayede, finansman için kullanacağımız kaynağı kısa sürede geri alacağız. Güneş enerji santrali, bütçemizden önemli bir yükü alacak." ifadelerini kullandı.