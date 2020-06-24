Elbistan Belediyesi yeni doğan her bebeğe altın takacak - Son Dakika

Elbistan Belediyesi yeni doğan her bebeğe altın takacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni doğan her bebeğin ilk altınını Elbistan Belediyesi hediye ederek anne ve babaların evlat sevincine ortak olacak.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni doğan her bebeğin ilk altınını Elbistan Belediyesi hediye ederek anne ve babaların evlat sevincine ortak olacak.

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Elbistan Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bebek sahibi olan ailelerin sevincini katlayacak bir uygulama başlattı. Elbistan'da Temmuz ayı itibariyle yeni doğan her bebeğe, Elbistan Belediyesi tarafından altın hediye edilecek.


Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediye olarak beşikten mezara kadar her bireyin gönlüne dokunmayı en ulvi görev olarak bildiklerini söyledi.


Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, her yeni doğan bebeğin Elbistan'ın geleceği olduğunu belirterek, "Bugünden yarına gurur duyulacak bir şehir miras bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu.


Yeni doğan her bebeğin ilk hediyesinin Elbistan Belediyesi tarafından verileceğini kaydeden Başkan Gürbüz, "Elbistan'da doğan her çocuk, emekleyeceği, koşacağı ve büyüyeceği bu şehirde her an yanında Elbistan Belediyesi'ni görecek. Daha yaşanılabilir, tarihi dokusunu ve kimliğini yeniden kazanmış bir kent olabilme adına projelerimizi ardı ardına hayata geçiriyoruz. Bizim sorumluluğumuz, bugünle sınırlı değil. Omuzlarımızda, bu güzel şehrimizin bugünden yarını inşa etmenin, daha mamur hale getirmenin sorumluluğu var. Planlamalarımızla, çocuklarımıza, torunlarımıza 'Elbistanlıyım' derken gurur duyacakları bir medeniyeti, şehri miras bırakacağız" ifadelerini kullandı.


'Yeni doğan her bebek, önce şehrimiz sonra da ülkemiz için umut ışığıdır' diyen Başkan Gürbüz, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve mutlu bir Elbistan'da geleceğe adım atmaları için anne ve babalarımızın yanında olmak istedik. Onların gönüllerinde ve gözlerinde yaşadıkları mutluluklarına bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden yeni doğan her bebeğe altın hediye edeceğiz. Böylece, büyüdüğünde bu şehri emanet edeceğimiz çocuklarımıza ilk hediyelerini biz vereceğiz. Yarınlarımızın emaneti olan çocuklarımızın asıl hediyeleri ise, gönüllerince koşabilecekleri, oynayabilecekleri parkları, bisikleti ile güvenle gezecekleri yolları, sosyal ve kültürel olarak kendilerini en iyi şekilde geliştirmesi için inşa edilmiş kültür merkezlerini sunmak olacak" ifadelerini kullandı.


Bir şehre yapılacak en iyi hizmetin insana yapılacak yatırım olduğunun altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Biz, bu şehrin her bir ferdi için aşkla hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbistan'ı yeni yaşam alanları ile değiştiriyor, geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Elbistan Belediyesi, her bebek için yaşama merhaba dediğinde ihtiyaçlarına ortak olacak, ilk adımını attığında elinden tutacak, caddelerinde sokaklarında adımladığında en yakın arkadaşı olacak. Şehrine, ülkesine ve vatanına faydalı bir birey olması için omuz verecek. Verecek ki, yarın o da kentiyle kurduğu gönül bağına sımsıkı sarılarak nice bebeklere aynı duyguyu aşılayabilsin" şeklinde konuştu.


Başkan Gürbüz, uygulamanın Temmuz ayı itibariyle başlayacağını hatırlatarak, "Elbistan ailesinin, ferdi olacak bebeklerimize sağlıklı uzun ömür diliyorum. Yeni doğan bebeklerimize belediyemizden bir anı kalması için hayata geçirdiğimiz uygulamamızı Temmuz ayında başlatacağız" değerlendirmesini yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Elbistan Belediyesi yeni doğan her bebeğe altın takacak - Son Dakika

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