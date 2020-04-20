Elbistan Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbistan Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske - Son Dakika

Elbistan Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

6 saat önce

Elbistan Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını, ilçenin 4 ayrı noktasına kurulan stantlar aracılığı ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

Elbistan Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske, System.String[]

Elbistan Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını, ilçenin 4 ayrı noktasına kurulan stantlar aracılığı ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.


Elbistan Belediyesi'nin dağıtacağını duyurduğu ücretsiz maskeden almak isteyen vatandaşlar, hizmet binası ve açık pazar başta olmak üzere kurulan stantlara akın etti. Zabıta görevlileri, stantlarda sıra bekleyen vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, mesai saatinin başlamasıyla birlikte dağıtılan maskelerden aldıktan sonra isimlerini de oluşturulan listeye kaydettirdi. Ücretsiz maske dağıtımının ihtiyaç duyulması halinde ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.


Maske dağıtımıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşların dağıtım esnasında gösterdiği sosyal mesafe hassasiyeti için teşekkür etti.


Elbistan'da vatandaşların ihtiyacının karşılanması için yeterli miktarda maske bulunduğunu kaydeden Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:


"Küresel bir salgına dönüşen korona virüse karşı, Elbistan Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Halk sağlığı noktasında belediyemizin tüm birimleri görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde. Temel ihtiyaçların karşılanması, vatandaşlarımıza Can Kulağı projesi kapsamında gıda yardımının yapılması gibi birçok çalışmayı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bizlere yoğun olarak gelen talepler doğrultusunda maske ihtiyacının karşılanması noktasında da önemli bir çalışmaya imza attık. Maske kullanımının, virüsün yayılmasının önlenmesinde ana unsurlardan biri olduğu bilinci ile ücretsiz maske dağıtımına başladık. Zabıta görevlilerimiz, dağıtım için şehrimizin farklı noktalarında stantlar oluşturdu. Dağıtım esnasında sosyal mesafenin korunmasına ve yoğunluk oluşmamasına özellikle dikkat edildi. Bundan dolayı da hemşerilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığı ile stantlarımıza gelerek ihtiyaçları olan maskeleri aldı. Vatandaşlarımız endişeye kapılmasın. Stoklarımızda yeterince maske bulunuyor."


Korona virüs salgını kapsamında belediye imkanlarının seferber edildiğini anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Bu zorlu sürecin atlatılması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sağlık Birimimiz aktif şekilde çalışıyor. Bize ihtiyaç duyulan istisnasız her noktaya ulaşma gayreti içindeyiz. Hemşerilerimizin 'Benim belediyem her zaman yanımda olur' dediği Elbistan Belediyesi sahada çalışıyor. İnşallah bu gayretimiz ve vatandaşlarımızın da desteği ile bu süreci hep beraber atlatacağız" ifadelerinde bulundu.


Elbistan Belediyesi'nin dağıttığı ücretsiz maskeleri alan vatandaşlar da Başkan Mehmet Gürbüz'e teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan Belediyesi, Mehmet Gürbüz, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:09 Kaynak: İHA

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