Son Dakika Haberleri: Elbistan, "bisiklet dostu" kent oluyor
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Elbistan, "bisiklet dostu" kent oluyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, 34 caddede hayata geçirilen 'bisiklet yolu vizyonu' ile 34 caddede toplam 87 kilometrelik bisiklet yolu ağına sahip olacak.

Elbistan,

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, 34 caddede hayata geçirilen 'bisiklet yolu vizyonu' ile 34 caddede toplam 87 kilometrelik bisiklet yolu ağına sahip olacak.


Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım için; devamlılık gösteren bir bisiklet yolu ağına sahip erişilebilir ve bisiklet dostu caddeler tasarladıklarını söyledi.


Sorunları çözmek için akıllı şehir stratejisi ile planlama yaptıklarını anlatan Başkan Gürbüz, bu stratejideki en çok önemsediklerin altını çizerek, "Başta Avrupa'da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çevre dostu ve yaşanabilir kent olabilme yarışı var. Bu yarışta önde olmanın ve insanlara daha huzurlu, trafik sorununun en aza indirgendiği bir kente dönüşmenin de ana göstergelerinden biri bisiklet yolu projeleri. Avrupa'da bir kültür haline dönüşen bisiklet yolu projeleri, çok önemseniyor. Biz göreve geldiğimizde 'Elbistan'ı yaşanabilir kent yapma' sözü vermiştik. Bisiklet yolu projemiz de bu hedefimizin önemli bir sacayağı. Biz Elbistan'ı sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde bisiklet konusunda öncü şehirlerden biri yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de 34 caddemizde toplam 87 kilometrelik bir bisiklet ağı oluşturmak için kollarımızı sıvadık. Bu proje tamamlandığında, Elbistan ilçe merkezi yol ağına oranı yüzde 200 olacak. Şehir yapısına ve büyüklüğüne göre, bu oranı yakalayan ya da bu kapsamda bisiklet yolu ağına sahip olan şehir sayısı, iki elin parmaklarını geçmez. İnşallah biz de Elbistan olarak toplam yol ağı oranına göre dünya sıralamasında yerimizi almış olacağız" dedi.


Elbistan'ın coğrafyasının düz olması sebebiyle bisiklet kullanmaya gayet müsait olduğunu söyleyen Başkan Gürbüz, "Dünyamızla birlikte şehirlerimiz de değişiyor. Elbistan'ın da bu değişime ve dönüşüme ayak uydurmasını istiyoruz. Kent yaşamını, daha verimli daha işlevsel şehircilik hizmetleri ile bütünleştirmemiz gerekiyor. Kadim medeniyetin beşiği konumundaki Elbistan'ımızda hayata geçirdiğimiz bisiklet yolu projesini, hedeflediğimiz akıllı şehir sisteminin en önemli parçası olarak görüyoruz. Bu sayede, caddelerimiz daha işlevsel hale gelecek. Bir yandan trafik yoğunluğunu azaltırken bir yandan da çevreyi korumaya katkı sunacağız. Elbistan'ı, baştan sona bisiklet yolları ile donatarak 'Bisiklet Başkenti' olarak anılmak istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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