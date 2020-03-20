Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarında önlem alınmadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarında önlem alınmadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarında önlem alınmadığı iddiasını yalanladı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerekli önlemlerin alınmadığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarında önlem alınmadığı iddiasını yalanladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerekli önlemlerin alınmadığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun önlem ve tedbir amaçlı yazıları uyarınca ülke genelinde olduğu gibi Elbistan Adliyesi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Afşin Adliyesi, Afşin Adliye Lojmanları, ve Göksun Adliyesinde gerekli olan tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığı vurgulandı.

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs şüphesi bulunan ya da karantina altına alınan hükümlü, tutuklu ve personelin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elbistan, Afşin, Göksun Adliye binalarının ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun giriş-çıkış kısımlarında görev yapan tüm personele vardiya başlangıcında eldiven ve maske dağıtılmakta, kişilerin kolayca ulaşabileceği tüm noktalarda dezenfektan bulundurulmakta, rutin şekilde havalandırma, temizlik ve dezenfekte işlemi yapılmakta, ayrıca Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli personel dahil kuruma giriş yapan tüm şahısların temassız şekilde ateşleri ölçülmektedir. Bu konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Başsavcı, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı         
19:12
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı         
16:43
103 suçtan aranan 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı         
15:32
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız         
14:25
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 06:57:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarında önlem alınmadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]