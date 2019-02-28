Elbistan'da 2 Mahallede Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 mahalledeki okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 mahalledeki okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.



Elbistan'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. İlçeye bağlı Karamağara ve Keçemağara Mahallelerinde yoğun kar yağışının ardından Elbistan Kaymakamlığı tedbir amaçlı olarak okulların tatil edilmesini kararlaştırdı. Elbistan Kaymakamlığı'nın aldığı karara göre Karamağara mahallesinde bulunan taşımalı eğitim merkezi konumundaki okul ile Keçemağara Mahallesi İlkokulu bugün tatil edildi.



İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ise eğitime normal şekilde devam edilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Sağlık Bakanı Koca: Lokantalarda Tuz ve Şeker Kullanımı Azaltılacak