Son Dakika Haberleri: Elbistan'da 2 Mahallede Eğitime Kar Engeli

Elbistan'da 2 Mahallede Eğitime Kar Engeli

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 mahalledeki okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Elbistan'da 2 Mahallede Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 mahalledeki okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Elbistan'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. İlçeye bağlı Karamağara ve Keçemağara Mahallelerinde yoğun kar yağışının ardından Elbistan Kaymakamlığı tedbir amaçlı olarak okulların tatil edilmesini kararlaştırdı. Elbistan Kaymakamlığı'nın aldığı karara göre Karamağara mahallesinde bulunan taşımalı eğitim merkezi konumundaki okul ile Keçemağara Mahallesi İlkokulu bugün tatil edildi.

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ise eğitime normal şekilde devam edilecek. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kar, Elbistan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Sağlık Bakanı Koca: Lokantalarda Tuz ve Şeker Kullanımı Azaltılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbistan'da 2 Mahallede Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]