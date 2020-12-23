KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi

23.12.2020 15:43

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 58 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen 365 bin ton şeker pancarından 50 bin ton toz şeker elde edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 58 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen 365 bin ton şeker pancarından 50 bin ton toz şeker elde edildi.

Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırım ve teşviklerle bölgedeki pancar üretimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fabrikaya son 2 yılda yaklaşık 80 milyon lira tutarında yatırım yaparak 3 bin 800 ton olan üretim kapasitesini 4 bin 800 tona çıkardıklarını belirten Mutlu, Elbistan- Afşin bölgesinin şeker pancarı kalitesinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının her yıl biraz daha fazla üretim yapılması olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle dedi:

"Bu yıl 365 bin ton pancar işleyerek 50 bin ton toz şeker ürettik. Bunun yanı sıra 15 bin ton melas üretimi, 100 bin ton da küspe üretimi gerçekleştirdik. Çiftçilerimize maus makinası getirerek takribi 110 bin ton pancarı tarladan alıp fabrikaya gönderdik. Bunun yanı sıra söküm makinamız devreye girdi. 5 bin dönüm arazideki çiftçilerin pancarı sökülerek fabrikaya teslim edildi. Bölgemizde azalan pancar üretimini bu kolaylıklarla artırmış bulunmaktayız."

Mutlu, ürettikleri şekeri Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere pazarladıklarını kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi
KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi
KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi
KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi

Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş, Şenol Mutlu, Elbistan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz, Falcao için transfer ateşini yaktı: Devre arasında her şey olabilir Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Son Dakika! Bilim Kurulunun bugün yapacağı toplantı ertelendi Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi İzmir'de ilginç olay: 'Sokak benim' dedi, beton çitlerle kapattı Karın yağışını kutlayan Bella Hadid, giydiği kombinin fiyatıyla ağızları açık bıraktı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Yolcu kadını "Sana ev açarım" diye taciz eden şoförün savunması pes dedirtti: Cinsel bir amacım olmadı
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi: 2021 yılının sonuna kadar oluşmayacak Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi: 2021 yılının sonuna kadar oluşmayacak         
16:05
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun şehit annesine 121 TL aylık bağlandı ifadesi kesinlikle yalandır AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun şehit annesine 121 TL aylık bağlandı ifadesi kesinlikle yalandır         
15:24
Sahte içki bir can daha aldı! Elleri ve yüzü kan içinde bulundu Sahte içki bir can daha aldı! Elleri ve yüzü kan içinde bulundu         
15:12
Kaçak avcılar, kendilerini ihbar eden muhtarı kafası kesilip derisi yüzülmüş dağ keçisiyle tehdit etti Kaçak avcılar, kendilerini ihbar eden muhtarı kafası kesilip derisi yüzülmüş dağ keçisiyle tehdit etti         
14:58
Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam         
14:38
Volkswagen'den Apple itirafı: Rakiplerimizden daha büyük zorluk çıkaracak Volkswagen'den Apple itirafı: Rakiplerimizden daha büyük zorluk çıkaracak         
14:27
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Hepsi birbirinden değerli! Türkiye'nin 10 başarılı genci belli oldu Hepsi birbirinden değerli! Türkiye'nin 10 başarılı genci belli oldu         
11:46
Elon Musk'tan bomba itiraf: Apple'a Tesla'yı satın almasını önerdim Elon Musk'tan bomba itiraf: Apple'a Tesla'yı satın almasını önerdim         
11:08
Tamamlandığında Türkiye'nin en, dünyanın ise 3. yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda son 13 metre Tamamlandığında Türkiye'nin en, dünyanın ise 3. yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda son 13 metre         
10:27
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 16:53:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei