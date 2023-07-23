Elbistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Elbistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

23.07.2023 14:23

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.48'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, ilçe sakinlerinde panik yarattı. Depremin merkez üssü olan ilçede halk sokağa çıktı. Ayrıca, 6 Şubat'taki büyük depremde ağır hasar alan bir bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre Elbistan'da saat 13.48'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçe sakinleri panik yaşadı. 6 Şubat'taki büyük depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçede halk sokağa çıktı. Bu arada 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alan bir bina da kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sonrası çevreyi toz bulutu kapladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Elbistan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elbistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Son Dakika: 6 gündür alevlere teslim olan Rodos Adası'ndaki Türk vatandaşları tahliye edildi
16:06 Son Dakika: 6 gündür alevlere teslim olan Rodos Adası'ndaki Türk vatandaşları tahliye edildi
15:59 Gaziantep'te Baba, Çocuklarını Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti
15:57 Fırat bir can daha aldı! Çocuklarını kurtarmak isteyen babanın acı sonu
15:51 Real Madrid, Arda Güler'i kadroya dahil etti! İlk maçının saati belli oldu
15:47 Alarmları kurun! Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçının saati belli oldu
15:49 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Barbie akımına pembe kombiniyle katıldı
15:45 Havva Öztel, Barbie çılgınlığına uydu! Süper minisiyle poz verdi
15:25 Son Dakika: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
15:20 Son Dakika! HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i ise öldüren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 16:38:36. #1.11#
SON DAKİKA: Elbistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement