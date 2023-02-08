Bebeğin annesi Ceren Bostan'ın da bir süre önce enkazdan çıkarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elbistan'da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı - Son Dakika

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