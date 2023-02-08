Depremin merkezi Elbistan havadan görüntülendi! Çoğu ev yerle bir oldu - Son Dakika
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Depremin merkezi Elbistan havadan görüntülendi! Çoğu ev yerle bir oldu

08.02.2023 16:14

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır yıkımların yaşandığı Elbistan havadan görüntülendi. Dron kamerası ile çekilen görüntülerde bölgedeki çok sayıda evin yerle bir olduğu görüldü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti. 10 ili etkileyen deprem Elbistan ilçesinde ağır hasar oluşturdu.

ENKAZ KARLA KAPLANDI

Depremde birçok bina yıkılırken yüzlerce insan enkaz altında kaldı. Termometrelerin -10 dereceleri gösterdiği ilçede enkazın üstüne beyaz örtü kapladı. Oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi.Görüntülerde evlerin neredeyse tamamen yıkıldığı gözüküyor.

Elbistan'da acı manzara böyle görüntülendi

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Öte yandan acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

Elbistan'da acı manzara böyle görüntülendi

YARALILAR BAŞKA ŞEHİRLERE NAKLEDİLİYOR

Enkaz altından çıkartılan yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından, Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor.

Elbistan'da acı manzara böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin merkezi Elbistan havadan görüntülendi! Çoğu ev yerle bir oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin merkezi Elbistan havadan görüntülendi! Çoğu ev yerle bir oldu - Son Dakika
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