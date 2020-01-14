Elbistan'da ağaçlara kuş yuvası konuluyor - Son Dakika
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Elbistan'da ağaçlara kuş yuvası konuluyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye ekiplerince doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla ağaçlara ahşap kuş yuvası yerleştirildi.

Elbistan'da ağaçlara kuş yuvası konuluyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye ekiplerince doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla ağaçlara ahşap kuş yuvası yerleştirildi.

Pınarbaşı'nda Abdulhamit Han Parkı'ndaki ağaçlara konulmaya başlanan kuş yuvaları sayesinde kuşların mevsim koşullarından korunması amaçlanıyor.

Uygulama hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çevre, doğa ve hayvanların korunması için insan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri uygun yerlere ahşaptan evler yapmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak Pınarbaşı'nda başlatılan uygulama ile ağaçlara monte edilen renkli ahşap evlerin içerisine buğday yemi bırakarak kuşların bu alanlara alışmasını sağlayacağız. İlçe genelinde özellikle parklarımızda bulunan tüm ağaçlarda bu çalışmamız devam edecek. Yaban hayatını korumak üzere ve sahipsiz sokak hayvanları için de kış ayları boyunca yürüttüğümüz çalışmalar devam edecek."

Kahramanmaraş, Elbistan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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