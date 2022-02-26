Elbistan'da belediye personelinden "İyiliği yay" projesine destek - Son Dakika
Üye Girişi

Elbistan'da belediye personelinden "İyiliği yay" projesine destek

26.02.2022 09:13
Elbistan'da belediye personelinden "İyiliği yay" projesine destek

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başlatılan "İyiliği yay" projesine, belediye personelleri yetim çocuklara ayakkabı hediye ederek destek oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başlatılan "İyiliği yay" projesine, belediye personelleri yetim çocuklara ayakkabı hediye ederek destek oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün sosyal medya hesaplarından başlattığı projeye destek olmak isteyen belediye personelleri, kendi aralarında para topladı.

Personeller, topladıkları paraları ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ayakkabı alınması amacıyla Can Kulağı Platformu yetkililerine teslim etti.

Personelin verdiği anlamlı desteğin kendisini mutlu ettiğini belirten Gürbüz, kentte iyiliği yaymak için çabaladıklarını söyledi.

Çocukların yüzündeki mutluluğun kendisini mutlu ettiğini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Nerede olursa olsun yapılan her iyiliği sosyal medya hesaplarıma taşımaya çalıştım. Bu paylaşım sonrası personellerimiz büyük bir vefa örneği göstererek güzel bir sürpriz yaptı. Sonradan öğrendiğim kadarıyla kendi aralarında para toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ayakkabı alınması için Can Kulağı ekibimize ulaştırmış. Çocuklarımızın yüzündeki o gülümseme beni çok mutlu etti. Personellerime çok ama çok teşekkür ediyorum. ve son olarak şunu söylemek isterim, dünyadaki hiçbir çocuğun gülüşü sönmesin."

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş, Elbistan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elbistan'da belediye personelinden 'İyiliği yay' projesine destek - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
08:55 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya kreşlere saldırıyor, çocuklar da mı Neonazi?
08:32 Songül Karlı "göğüs çatalı" kuralını takmadı, kostümüyle İbo Show'a damga vurdu
08:28 Onlar savaşın çocukları! Bir bebek gözlerini dünyaya Kiev Metrosunda açtı
08:16 Ruslara karşı direnen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı cepheden seslendi: Bayraktarları beğendiniz mi?
00:58 Rusya tehdit etti, İsveç ve Finlandiya geri adım attı: NATO'ya girmeyi düşünmüyoruz!
07:54 Umut Evirgen kiminle birlikte? Önce Serenay Sarıkaya ile samimi görüntü şimdi de Nur Fettahoğlu'ndan aşk mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 09:19:13. #1.11#
SON DAKİKA: Elbistan'da belediye personelinden "İyiliği yay" projesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement