Elbistan'da çöp konteynerleri yeşile büründürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbistan'da çöp konteynerleri yeşile büründürüldü - Son Dakika

Elbistan'da çöp konteynerleri yeşile büründürüldü

6 saat önce

Elbistan Belediyesi, ilçede çirkin görüntünün sonlandırılması amacıyla çöp konteynerlerini yapay çimle kapladı.

Elbistan'da çöp konteynerleri yeşile büründürüldü, System.String[]

Elbistan Belediyesi, ilçede çirkin görüntünün sonlandırılması amacıyla çöp konteynerlerini yapay çimle kapladı.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Oktay Ölker, birçok şehirde uygulaması yapılan çim konteynerler uygulamasını ilçede de başlatarak çöp konteynerlerinin çirkin görünümünü ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında ilçedeki tüm çöp konteynerlerini yapay çimle kaplamaya başladıklarını ifade eden Ölker, "Konteynerlerin çirkin görünümünü ortadan kalktığını gören vatandaşlarımız da memnun oluyor." dedi.

Elbistan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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