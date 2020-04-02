Elbistan'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Elbistan'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Çağrı Şahin idaresindeki 41 ES 632 plakalı kamyonet, Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:49 Kaynak: AA
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