Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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