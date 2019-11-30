Son Dakika Haberleri: Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muhammet Fatih Özüpek (34) idaresindeki 06 BGK 19 plakalı otomobil, Gücük Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:55:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]