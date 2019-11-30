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Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muhammet Fatih Özüpek (34) idaresindeki 06 BGK 19 plakalı otomobil, Gücük Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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