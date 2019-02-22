Son Dakika Haberleri: Elbistan'da "Drift" Yapan Sürücüye 5 Bin 245 Lira Para Cezası

Elbistan'da "Drift" Yapan Sürücüye 5 Bin 245 Lira Para Cezası

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullandığı otomobil ile 'drift' yapıp polisten kaçan sürücüye, 5 bin 245 lira para cezası uygulandı.

Elbistan'da
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullandığı otomobil ile 'drift' yapıp polisten kaçan sürücüye, 5 bin 245 lira para cezası uygulandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi'nde devriye gezerken, bir sürücünün drift yaptığını tespit etti.

Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü Y.O, kısa sürede yakalandı.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, kesici alet ele geçirildi.

Sürücüye, drift yapmak suçundan 5 bin 245 lira para cezası uygulandı. Otomobil 60 gün süre ile trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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