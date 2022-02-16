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Elbistan'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Elbistan'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

16.02.2022 10:13
Elbistan'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, drone destekli trafik denetimlerinde 3 kişiye idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, drone destekli trafik denetimlerinde 3 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan- Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında 146 aracın sorgusu yapılırken, kural ihlali yapan sürücüler de drone ile tespit edildi. Kural ihlali yapan 3 kişiye para cezası uygulandı.

Öte yandan, uygulamada sürücülere genel trafik kuralları konusunda bilgi verildi, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.

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Kahramanmaraş, Para Cezası, Elbistan, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elbistan'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elbistan'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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