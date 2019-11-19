Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Duman-8' operasyonu kapsamında yapılan çalışmalarda 13 ayrı adreste 250 kilogram kıyılmış tütün, 19 bin 300 adet makaron ve 10 kilo da kaçak çay ele geçirildi.



81 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçak tütün ve sigara satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak 'Duman-8' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Elbistan'da çalışmalar yapıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ilçe merkezinde 13 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 250 kilogram kıyılmış tütün, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 10 kilo 800 gram çay, 10 bin 800'ü boş ve 8 bin 500'ü de dolu olmak üzere toplam 19 bin 300 makaron ele geçirildi.



Yapılan operasyonlarda yakalanan 9 şahsa idari işlem ve 1 şahsa da hem idari hem de adli işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ