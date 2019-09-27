Son Dakika Haberleri: Elbistan'da "dumansız araç" denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elbistan'da "dumansız araç" denetimi

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği'nin koordinesinde özel araçlardaki sigara yasağı uygulaması kapsamında 'dumansız araç' denetimi yapıldı.

Elbistan'da

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği'nin koordinesinde özel araçlardaki sigara yasağı uygulaması kapsamında 'dumansız araç' denetimi yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası hayata geçirilen özel araçlarda sigara yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimleri arttırdı. "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun"unda yer alan tütün ürünlerinin, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu araçlarında tüketilemeyeceği ve buna aykırı hareket edenlerin Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre cezalandırılacağına ilişkin hüküm uyarınca, denetime çıkan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Caddesi'nde uygulama yaptı. Diğer birimlerdeki polislerin de destek verdiği uygulamada, çok sayıda araç denetlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi açıkladığı özel araçlarda sigara yasağı uygulaması hayata geçirildi. Özel araçlarında sigara içtiklerini tespit ettikleri vatandaşlara, Kabahatler Kanunu çerçevesinde 153'er TL idari para cezası kesildi.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından dumansız araç denetimlerinin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı
Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Valilikte düzenlenen deprem toplantısına İmamoğlu'nun çağrılmaması tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:09:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbistan'da "dumansız araç" denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]