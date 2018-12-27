Elbistan'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Elbistan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışının sürmesi nedeniyle ilçenin kırsal kesimlerindeki okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Tatil süresinin kar yağışının durumuna göre yeniden düzenleneceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:31 Kaynak: AA
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