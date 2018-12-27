Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Eğitime Kar Engeli

Elbistan'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Elbistan'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Elbistan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışının sürmesi nedeniyle ilçenin kırsal kesimlerindeki okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Tatil süresinin kar yağışının durumuna göre yeniden düzenleneceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:31 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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