Elbistan'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki mahallede, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde iki mahallede, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının yoğun ve tipi şeklinde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Taşıma Merkezi Karamağra İlk ve Ortaokulu ile Keçemağra İlkokulunda bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:35 Kaynak: AA
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