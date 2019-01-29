Elbistan'da Ev Vaadiyle 60 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir grup, ev aldıkları müteahhit D.K.'nin daireleri birden fazla kişiye sattığını, tapuları da tefecilere vererek yaklaşık 60 milyon lirayla kaçtığını iddia etti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir grup, ev aldıkları müteahhit D.K.'nin daireleri birden fazla kişiye sattığını, tapuları da tefecilere vererek yaklaşık 60 milyon lirayla kaçtığını iddia etti. Tefecilerin de müteahhitten aldıkları tapularla elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini iptal ettirdiğini belirten grup, yetkililerden yardım istedi.



Elbistan'da müteahhit D.K.'den satın aldıkları dairelerin bulunduğu apartmanın önünde toplanan grup, ellerindeki sözleşmeleri ve ödeme yaptıklarını gösteren dekontlarla yardım istedi. Mağdur olduklarını belirten gruptakilerden Tuncay Çiçekli, D.K.'nin yıllarca emek verdikleri birikimlerini alıp kaçtığını belirterek, "Müteahhit yaklaşık 60 milyon para ile kayıplarda. Bir daireyi birden çok kişiye satmıştır. Yani burada dolandırıcılık ve sahtekarlık vardır. Benim de aldığım daireyi 3-4 kişiye satmış" diye konuştu.



HEM KENDİSİ HEM OĞLU DOLANDIRILDI



Ufuk Bildirici ise parasını ödediği evinden atıldığını ve ailesi ile kirada yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Kendisi gibi oğlunun da D.K.'den ev aldığını ve onun da tapusunun başka birine verildiğini belirten Bildirici, "32 senelik birikimimi aldılar. Allah rızası için sesimizi duyun" dedi.



'TEFECİ ELEKTRİĞİMİZİ VE SUYUMUZU KESTİRDİ"



Bir diğer mağdur Mustafa Cücük ise müteahhidin tapuları, parasını aldıkları hak sahipleri yerine tefecilere verdiğini belirterek, "2017'nin Mayıs ayında ayında buraya geldik ve tefeciler bizim suyumuzu, elektriğimizi kesti. Şu anda doğal gazımız, elektriğimiz ve suyumuz yok, mum ile oturuyoruz. Marketten aldığımız su ile günümüzü geçiriyoruz. Bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.



'EVİMİN TAPUSU KOMŞUMDA ÇIKTI'



Mağdurlardan Ali Güzel de D.K.'nin evi tamamladıktan sonra oturabileceklerini belirtip anahtarı verdiğini ancak tapuyu çeşitli bahanelerle vermeyerek kendilerini oyladığını ifade ederek şunları söyledi:



"Açıkçası böyle bir vurgun olacağı hiç aklımıza gelmedi. 6- 7 ay evde oturduktan sonra iflas söylentileri çıktı. Şirkete gittiğimizde tapunun güvenilir elde olduğunu ve rahatlıkla oturmamızı söylediler. Ben araştırdığımda tapumun komşumda olduğunu gördüm. Adam 300 bin lira istiyor, '1 yıldır da evde oturuyorsun. 50 bin lira da kira tuttu' diyor. Yani burada da adamların tefeciliği belli oluyor. 12 ayda nasıl benim 50 bin lira kiram oluyor. Elbistan'da 1000 liraya giden ev bile yok ki 50 bin lira olsun." - Kahramanmaraş

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