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Elbistan'da ibadethanelerin elektrik borçlarını belediye ödeyecek - Son Dakika

Elbistan'da ibadethanelerin elektrik borçlarını belediye ödeyecek

03.02.2022 16:28
Elbistan'da ibadethanelerin elektrik borçlarını belediye ödeyecek

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren ibadethanelerin 2022 yılı öncesi elektrik faturaları belediye bütçesinden ödenecek.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren ibadethanelerin 2022 yılı öncesi elektrik faturaları belediye bütçesinden ödenecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Regaip Kandili dolayısıyla İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç'ı ziyaret etti.

Başkan Gürbüz, burada gazetecilere, cami, cemevi ve kur'an kurslarının geçmiş dönem elektrik borçlarının belediye tarafından ödeneceğini söyledi.

Belediye olarak kendi kaynaklarını üreterek ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele ulaştıklarını belirten Gürbüz, "GES santralimizden üretmiş olduğumuz elektrikten elde ettiğimiz gelirin bir kısmını sosyal çalışmalarda kullanmak istiyoruz. Bunun ilkini de kandil vesilesiyle burada sizlere duyurmak istiyorum. Camilerimizin, cemevlerimizin ve kur'an kurslarımızın 2022 yılından önceki tüm borçlarını biz ödeyeceğiz. Elektrik üreticisi kurumlarla bu konuyu değerlendirdik. İbadet hanelerimizin borçlarını ödeyeceğimizi belirttik. Ben üreten, kazanan ve ürettiğini de vatandaşlarıyla paylaşan bir belediye olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Kılınç da çalışmadan duydukları memnuniyeti aktardı.

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Kahramanmaraş, Mehmet Gürbüz, Hisarcık, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elbistan'da ibadethanelerin elektrik borçlarını belediye ödeyecek - Son Dakika


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