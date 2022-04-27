Elbistan'da ihtiyaç sahipleri için iyilik mağazası açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan aileler ve çocukların ücretsiz bayramlık kıyafet alabilecekleri mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Elbistan Belediyesi ve Can Kulağı Platformu tarafından düzenlenen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi aile ve çocukların giysi alabilecekleri "İyilik mağazasının" açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, ramazan boyunca uyguladıkları ücretsiz ramazan pidesi uygulamasına ek olarak bayramlık kıyafet teminiyle de iyilik hareketini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Dar gelirli aile ve yetim çocukların ücretsiz bir şekilde bayramlık kıyafet temin etmelerine imkan sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Gürbüz, "İyiliğin yaygınlaştırılması ve paylaşım adına yine iş adamlarımızın ve gönüllülerimizin de desteğiyle bu iyilik mağazasını Can Kulağı Platformumuz adı altında açtık. Dolayısıyla burada para geçmiyor. İhtiyaç sahibi olan tüm kardeşlerimiz, yetim yavrularımız ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor." dedi.