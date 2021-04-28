Elbistan'da ihtiyaç sahipleri için kurban kesildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahipleri için kurban kesildi.

Derneğin Avrupa temsilciliğince temin edilen kurbanlar kesilerek kırsal İğde Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Yahya Marangoz, gazetecilere, dernek yöneticilerince sağlanan imkanlarla kurban kesildiğini söyledi.

Derneğin Avrupa Başkan Yardımcısı Bahattin Saykın da tüm dünyayı etkisi altına alan salgının bitmesi temennisiyle kurban kesmeye karar verdiklerini ifade etti.