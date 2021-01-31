Elbistan'da ihtiyaç sahiplerine destek - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ (AA) Elbistan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Can Kulağı Derneği ile Genç Kızılay, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hal esnafı ve seyyar satıcılardan satın alınan sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Belediye ekiplerince hal esnafı ve seyyar satıcılardan alınan sebze meyveler, araçlara yüklenerek dağıtımın yapılacağı Akbaş Caddesine getirildi.

Daha önceden poşetleyerek hazır hale getirilen meyve ve sebzeler kapı kapı dolaşan ekiplerce ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Elbistan Belediyesi Sosyal Hizmetler Koordinatörü Abdullah Edikli, gazetecilere, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla hafta sonu kısıtlamasında sebze ve meyvelerin heba olmaması için satın alıp dar gelirli vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

Can Kulağı Derneği gönüllüsü Ali Demir de düzenlenen etkinlikle hem hal esnafı ile seyyar satıcıların korunduğunu hem de dar gelirli vatandaşlara ücretsiz bir şekilde meyve sebze dağıtıldığını ifade etti.

Elbistan Genç Kızılay Temsilcisi Talha Götürler de genç gönüllülerle birlikte belediyenin bu organizasyonunda yer almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.