Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Kaza: 1'i Ağır 4 Yaralı

Elbistan'da Kaza: 1'i Ağır 4 Yaralı

9 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Elbistan'da Kaza: 1'i Ağır 4 Yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elbistan- Çoğulhan karayolunun  Darende Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Ün (46) yönetimindeki 46 VG 342 plakalı otomobil, Burak Çetin'in (25) kullandığı 46E 4634 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Bülent Ün, aracında bulunan Hüseyin Ün (18) ve Oğuzhan Kılıç (17) ile Burak Çetin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 4 yaralıdan Burak Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:36 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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