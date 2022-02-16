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Elbistan'da KDV denetimi yapıldı - Son Dakika

Elbistan'da KDV denetimi yapıldı

16.02.2022 15:35
Elbistan'da KDV denetimi yapıldı

Temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Elbitan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından kent merkezindeki marketlerde fiyat denetimine başladı.

Ekipler, denetimlerde etiket ve kasa fiyatlarında karşılaştırmalar yaptı.

Zabıta Müdürü Oktay Ölker, fiyat denetimin yanı sıra vatandaşın sağlığını düşünerek son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de titizlikle kontrol ettiklerini söyledi.

Denetimlerde kurallara uymayan marketlere ekiplerce gerekli cezaların uygulandığını belirten Ölker, "Manav reyonlarındaki kontrollerde Elbistan ilçemizde, haldeki rayiç fiyatların da uygulanmadığını gördük. Elbistan Sebze ve Meyve Halinden 2,5 liraya çıkan limonun İstanbul'daki hal fiyatından satıldığını belirledik. Hal çıkışı 10 lira olan salatalık, 23,30 kuruşa satıldığını tespit ettik. Bununla ilgili de İl Ticaret Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemleri başlattık." ifadelerini kullandı.

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Zabıta Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elbistan'da KDV denetimi yapıldı - Son Dakika


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