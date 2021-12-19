Elbistan'da kumar oynatılan derneklere eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kumar oynatılan derneklere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şahsa 57 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kumar oynatılan derneklere göz açtırmıyor. Kısa süre önce peş peşe 2 operasyonla çok sayıda derneğe kumar baskını düzenleyen asayiş ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak eş zamanlı operasyona imza attı. Asayiş Büro Amirliği ile diğer birimlerde görevli çok sayıda resmi ve sivil polisin katıldığı operasyonda; 7 dernekte arama yapıldı. Yapılan incelemelerde bu derneklerden 3'ünde kumar oynandığı tespit edildi.

Dernek binaları ve içindeki şahıslar didik didik arandı. Aramalar sonucunda, iskambil kağıtları, sigara, 240 lira nakit para, alacak-verecek için tutulan 12 adet hesap defteri, 1 adet çek-senet defteri, 200'ün üzerinde oyun pulu ve çeşitli markalarda sigara ele geçirildi. Operasyon düzenlenen derneklerdeki şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılması sonucu, bir şahsın aranması olduğu ortaya çıktı. Operasyon sonucunda, 3 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı. 1 şahsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve organlarını aşağılamak suçundan adli işlem uygulandı. Söz konusu mekanlarda kumar oynayan 18 şahsa da toplam 57 bin 600 lira idari para cezası kesildi. - KAHRAMANMARAŞ