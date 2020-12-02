Elbistan'da maske takmayan 292 kişiye para cezası - Son Dakika

Elbistan'da maske takmayan 292 kişiye para cezası
02.12.2020 11:49
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kasım ayında maske takmayan 292 kişiye 900'er lira ceza kesildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kasım ayında maske takmayan 292 kişiye 900'er lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.
Ekiplerin kasım ayı içerisinde yaptığı denetimlerde maske takmadığı belirlenen bin 360 kişiye ilk uyarı yapılırken, kurallara uymadığı tespit edilen 292 kişiye 900'er lira para cezası uygulandı.
Son Dakika İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Başkanlık seçimini kaybeden Trump, 2024'te yeniden aday olacak Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor İBB, toplu taşımada meydana gelebilecek yığılmalar için yeni önlemler aldı: Sefer sayısı artacak, yedek araçlar bekletilecek Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı