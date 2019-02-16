Elbistan'da Metruk Binalar Yıkılıyor
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 51 metruk binanın yıkımına başlandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesindeki 51 metruk binanın yıkımına başlandı.
Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan Belediyesi
, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
koordinesinde ilçe genelinde belirlenen ve güvenlik sorunu oluşturan 51 metruk bina için yıkım kararı verildi.
Kararın ardından Elbistan Belediyesi ekiplerince söz konusu binaların yıkımına başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "İnsanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar önceden tespit edilerek ilgili kamu kurum ve kuruşlarıyla istişare yapılmış ve yıkım kararları alınmıştı. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü
araçları yıkım ve çalışmalarını sürdürürken Zabıta Müdürlüğü
ekiplerimizse metruk binaların çevresinde güvenlik tedbirlerini almışlardır. Buradaki amaç şehrimizin çehresini bozan görüntü kirliliğinin önüne geçmektir." ifadelerine yer verildi.
Kırsal 78 mahalledeyse metruk ve kullanılmayan yapıların tespit çalışmalarına geçildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:47 Kaynak: AA
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