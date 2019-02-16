Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Elbistan'da Metruk Binalar Yıkılıyor

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 51 metruk binanın yıkımına başlandı.

Elbistan'da Metruk Binalar Yıkılıyor, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 51 metruk binanın yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde belirlenen ve güvenlik sorunu oluşturan 51 metruk bina için yıkım kararı verildi.

Kararın ardından Elbistan Belediyesi ekiplerince söz konusu binaların yıkımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "İnsanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar önceden tespit edilerek ilgili kamu kurum ve kuruşlarıyla istişare yapılmış ve yıkım kararları alınmıştı. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü araçları yıkım ve çalışmalarını sürdürürken Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizse metruk binaların çevresinde güvenlik tedbirlerini almışlardır. Buradaki amaç şehrimizin çehresini bozan görüntü kirliliğinin önüne geçmektir." ifadelerine yer verildi.

Kırsal 78 mahalledeyse metruk ve kullanılmayan yapıların tespit çalışmalarına geçildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:47 Kaynak: AA

Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak

Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:19:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Metruk Binalar Yıkılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]