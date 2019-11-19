Son Dakika Haberleri: Elbistan'da öğrencilerden huzurevi sakinlerine saç bakımı
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Elbistan'da öğrencilerden huzurevi sakinlerine saç bakımı

6 saat önce

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören berberlik ve kuaförlük öğrencileri, huzurevinde kalan vatandaşları tıraş edip, bakımlarını yaptı.

Elbistan'da öğrencilerden huzurevi sakinlerine saç bakımı, System.String[]

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören berberlik ve kuaförlük öğrencileri, huzurevinde kalan vatandaşları tıraş edip, bakımlarını yaptı.


Ara tatil etkinliği kapsamında, müdür yardımcısı Ali Çam ve kuaförlük bölümü öğretmenleri Figen Kara ve Sibel Küçükler ile Nuri Taphasanoğlu Huzurevini ziyaret eden öğrenciler tarafından huzurevi sakinlerinin saç kesimi ve cilt bakımı yapıldı.

Öğrencilerle ara tatili değerlendirmek için huzurevindeki yaşlı vatandaşları ziyaret ettiklerini ifade eden etkinlikten sorumlu müdür yardımcısı Ali Çam, kalabalık bir öğrenci grubuyla huzurevini ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu hizmetin bir şenlik havasında geçtiğini dile getiren Çam, "Bir yandan saç tıraşları yapılırken, diğer yandan cilt bakımlarını yaptık. Bazı öğrencilerimiz de saç çalıp türkü söyleyerek etkinliğe ayrı bir hava kattı. Onları mutlu etmeye çalıştık. Etkinliğe katılan öğrencilerimize ve huzurevi idarecilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dişe konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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