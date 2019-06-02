Son Dakika Haberleri: Elbistan'da omuz atma kavgası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Elbistan'da omuz atma kavgası: 2 yaralı

16 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gençler arasında çıkan omuz atma kavgasında 2 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Elbistan'da omuz atma kavgası: 2 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gençler arasında çıkan omuz atma kavgasında 2 kişi bıçakla ağır yaralandı.
Hulusi Efendi Bulvarı'nda yürüyen O.Ö. (21) ile Mehmet Dokuyucu (18) ve Erdal Kamalak (19) arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.
Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde yeniden karşı karşıya gelen tarafların kavgası sonucunda O.Ö. yanındaki bıçakla Mehmet Dokuyucu'yu boğazından, Erdal Kamalak'ı da karnından bıçaklayarak kaçtı.
Yoldan geçen bir sağlık görevlisi, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi, ardından yaralılara müdahale etti.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dokuyucu, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kamalak da Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:11 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar Türkiye şehitlerini uğurladı Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı Volkan Demirel kararını verdi: Fenerbahçe'ye hizmetimi henüz tamamlamadım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbistan'da omuz atma kavgası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]