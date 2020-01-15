Elbistan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbistan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Elbistan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Mehmet Dilki idaresindeki 06 GT 531 plakalı otomobil ile Orhan Köse'nin kullandığı 46 ABU 820 plakalı kurye motosikleti, Ceyhan Mahallesi Devlet Hatun Caddesi Çiğdem Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elbistan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş, Elbistan, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:15 Kaynak: AA
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