Elbistan'da parklara kedi evleri yerleştirildi - Son Dakika
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Elbistan'da parklara kedi evleri yerleştirildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesince, değişik bölgelerdeki parklara kedi evleri yerleştirildi.

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesince, değişik bölgelerdeki parklara kedi evleri yerleştirildi.

İlk etapta Pınarbaşı Sultan Abdulhamit Han Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Ceyhan Parkı'na kedi evi yerleştiren belediye ekipleri, belirli periyotlarda evlerin bakımı ve temizliğini yapıyor.

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ise kedi evlerine günlük yem bırakıyor.

Belediye ekipleri, vatandaşlardan, parklarda yaptıkları piknik sonrası artan yemekleri kedi evlerine bırakmalarını istedi.

Elbistan'da parklara kedi evleri yerleştirildi

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Elbistan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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